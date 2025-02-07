«Цены низкие, а качество на высоте»: ТОП-5 лучших доставок роллов по версии курганцев

Курганцы делятся своим мнением о доставке готовых блюд в городе. URA.RU составило ТОП-5 лучших доставок роллов в Кургане согласно отзывам и оценкам на сайте «2ГИС».
Доставка еды «ЕбиДоеби»
«Роллы очень вкусные и свежие. Также нравится, как все упаковано, и положили даже леденец для свежего дыхания», — порадовалась клиентка Таисия. Также отмечают клиентоориентированность компании, качество блюд и быструю доставку. Однако людям не нравится, что палочки и соус стали продаваться за отдельную плату.
Суши-бар «СушиSell»
«Уже не первый раз заказываем сеты в СушиSell, все очень вкусно, аппетитно и красиво оформлено. Всем советуем! Очень понравился сырный ролл», — так звучит один из отзывов. Люди хвалят быструю доставку и свежесть готовых роллов. Отмечают также вежливого и доброжелательного курьера.
Служба доставки готовых блюд «Криспи45»
«Цены не соответствуют качеству. Потому, что цены низкие, а качество на высоте», — так оценили «Криспи45» довольные клиенты. Вкус роллов также получил высокую оценку покупателей: «Просто бомбческие роллы! Заказывали на время, привезли вовремя! Темпурные роллы теплые. Все свежее имбирь сочный!!! Спасибо, вы пушка». Однако есть небольшой минус, который не очень радует людей — доставка не работает по воскресеньям.
Кафе и служба доставки «Япоки»
«Очень вкусная пицца и роллы! Быстрая доставка! Привозят все горячее. Постоянно тут заказываем», — поделилась отзывом одна из клиенток. Однако не все остались довольны. Некоторых покупателей расстроил маленький размер роллов.
Суши-бар «Суши с любовью»
«Ел роллы во многих местах, эти на мой вкус лучшие, приближены максимально к оригиналу, где много рыбы. (Сам работал в японском ресторане СПб). Цена устраивает», — написал покупатель. Жители отмечают, что здесь есть как бюджетные роллы, так и подороже. Клиенты хвалят быструю доставку, вежливого и улыбчивого курьера. Отмечают удобство заказа через группу «ВКонтакте».
Ранее редакция URA.RU составила ТОП лучших доставок пиццы в городе по версии жителей. В рейтинг вошли такие службы доставки, как «Додо пицца», «Самурай пицца», «Лун Ван» и другие.
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