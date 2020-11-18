Ранее Алексей Кунгуров уже был осужден по вменяемой ему статье Фото: читатель URA.RU

Тюменского блогера Алексея Кунгурова вновь хотят арестовать. Дело об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу размещено в картотеке Лефортовского районного суда Москвы. Тюменца обвиняют в возбуждении ненависти и пропаганде терроризма.

«Сегодня в суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Кунгурова Алексея Анатольевича. В отношении него возбуждены дела по ч.1 статьи 282 УК РФ [Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства] и ч. 1 статьи 205.2 УК РФ [Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма]. Пока материал не рассмотрен, а только передан судье», — рассказали URA.RU в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы. Связаться с самим блогером не удалось — его телефон недоступен.

В конце 2016 года Кунгуров получил реальный срок заключения за пост с критикой военной операции России в Сирии. В том же году тюменца признали политзаключенным. В 2019 году Алексей Кунгуров также получил 15 суток ареста за пост, в котором правоохранительные органы нашли признаки возбуждения ненависти к русскому народу.