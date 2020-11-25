25 ноября 2020
24 ноября 2020

В ЯНАО к борьбе с коронавирусом привлекли искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, томография, томограф, медицина, компьютерная томография, больница
Изображения с КТ поступают в единую базу, где анализируются искусственным интеллектом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Для оперативной диагностики коронавируса в ЯНАО используется технология анализа цифровых изображений с использованием искусственного интеллекта. Как сообщили в окружном правительстве, сейчас изображения со всех компьютерных томографов (КТ) из медучрежений поступают в региональный центральный архив, с которым работает система.

По словам главы окружного департамента здравоохранения Сергея Новикова, необходимость внедрения данной технологии связана с увеличением объемов лучевой диагностики и ростом нагрузки на врачей-рентгенологов. «Было принято решение о своевременной подготовке и тестировании современных цифровых технологий, которые позволят нам обеспечить более высокий уровень медицинской помощи», — заявил глава депздрава.

Как объясняют специалисты, система искусственного интеллекта на платформе Botkin.AI позволяет выявлять патологические изменения в легких и пневмонии, в том числе типичные для COVID-19. Анализ производится автоматически, с момента выполнения компьютерной томографии до получения мнения искусственного интеллекта проходит не более 15 минут, что помогает ускорить начало лечения, либо скорректировать его тактику.

В депздраве пояснили, что в архиве хранится уже более 40 тысяч цифровых изображений с КТ, а также цифровые исследования маммографий, МРТ и рентгеновских снимков. Ни в одном случае не были пропущены патологии легких, в том числе рак и пневмонии.

Между тем, ранее сообщалось, что КТ в условиях пандемии работают с повышенной нагрузкой. В связи с этим власти округа приняли решение о дополнительных закупках оборудования.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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