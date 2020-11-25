В Гааге прошло заседание суда по делу о сбитом в 2014 году Boeing MH17 над территорией Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Умер Диего Марадона — Евросоюз введет санкции против России — в Гааге прошел очередной суд по делу о сбитом Boeing MH17 — Путин проедет по регионам — накопительная часть пенсии будет «заморожена» — малоимущим семьям могут выплатить пособие — изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 ноября — в обзоре URA.RU:

Скончался Диего Марадона

В Аргентине в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Марадона. По предварительной информации у него случился сердечный приступ.

ЕС может ввести новые ограничения в отношении России

Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Также страны Европы могут отказаться от завершения строительства «Северного потока-2».

Прошло заседание по делу малазийского Boeing

Суд Гааги отклонил ходатайства об альтернативных версиях крушения Boeing MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году, остановившись лишь на одной.

В то же время суд принял решение допросить свидетелей 53-й зенитно-ракетной бригады России. Об этом сообщил председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс.

Президент РФ посетит два города

Президент России Владимир Путин возвращается к поездкам в регионы страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

В частности, глава государства посетит Саров и Тобольск.

Накопительную часть пенсии «заморозили» до 2024 года

Накопительные пенсии россиян «заморозят» до 2024 года. Это поможет сэкономить 669,3 млрд рублей бюджетных средств в 2023 году.

Россияне могут получить единовременное пособие

Малоимущие семьи могут получить 10 тысяч рублей от правительства России к новогодним праздникам. С такой инициативой выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Для школьников создали социальную сеть

Минпросвещения РФ выпустило новую социальную сеть для школьников в рамках образовательного проекта. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

МВД РФ предложило сократить с 17 до 15 количество ошибок, при которых может быть остановлен экзамен на получение прав для управления автомобилем.

Однако, по мнению экспертов, в России нужно повышать качество обучения в автошколах, а не ужесточать правила сдачи на водительские права.