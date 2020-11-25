25 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 25 ноября. Умер Диего Марадона, в деле MH17 осталась лишь одна версия, накопительные пенсии россиян заморозят

© Служба новостей «URA.RU»
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В Гааге прошло заседание суда по делу о сбитом в 2014 году Boeing MH17 над территорией Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Умер Диего Марадона — Евросоюз введет санкции против России — в Гааге прошел очередной суд по делу о сбитом Boeing MH17 — Путин проедет по регионам — накопительная часть пенсии будет «заморожена» — малоимущим семьям могут выплатить пособие — изменятся правила сдачи экзамена на водительские права. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 25 ноября — в обзоре URA.RU:

Скончался Диего Марадона

ЕС может ввести новые ограничения в отношении России

  • Евросоюз может ввести новые санкции против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Также страны Европы могут отказаться от завершения строительства «Северного потока-2».

Прошло заседание по делу малазийского Boeing

Президент РФ посетит два города

Накопительную часть пенсии «заморозили» до 2024 года

Россияне могут получить единовременное пособие

  • Малоимущие семьи могут получить 10 тысяч рублей от правительства России к новогодним праздникам. С такой инициативой выступил глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Для школьников создали социальную сеть

В России изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

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© Служба новостей «URA.RU»
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