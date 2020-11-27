Ученые выявили новое неожиданное осложнение от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 27 ноября, — 352-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 262-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 590 439, достигнув отметки в 61 291 103. Выздороветь удалось уже 42 291 726 пациентам (+439 510. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 426 200 (+11 128).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 248 256 американцев. Следом идут Индия (9 309 871) и Бразилия (6 204 570). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, в стране 2 187 990 зараженных.

Вакцина и лекарство

Россиян начнут массово прививать от коронавируса перед Новым годом. Ключевым недостатком существующих вакцин является необходимость вводить их в два приема. Если пациент пропустит второй этап вакцинации, то эффективность прививки сведется «почти на нет», считает профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Гибридный препарат, способный защитить сразу от двух болезней, готовят в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он создается на основе вируса кори, и также будет предотвращать заражение коронавирусом нового типа.

Россия предложила британской компании AstraZeneca скомбинировать вакцины при проведении их повторных испытаний. Отмечается, что текущая полная схема применения вакцины AstraZeneca показала эффективность в 62%. Разработчики российского препарата призвали использовать схему, при которой сочетается укол AstraZeneca и «Спутник V», в основе которого лежит аденовирус человека. Это повысит эффективность препарата.

Ситуация в России

Россия обновила рекорд по смертям. За последние сутки коронавирусом в России заразились 25 487 человек — на 1 812 больше, чем в предыдущий день. Умерло 524 человека, что на 24 больше, чем днем ранее. Треть больных, которых не удается спасти, умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные — в более поздние сроки. Причинами скорой смерти чаще всего становятся гипоксия и тромбоэмболии, позднее — септические осложнения из-за устойчивости бактерий к антибиотикам, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко. Он назвал «быстрое формирование чрезвычайно опасных бактерий-суперинфектов» в организме главной особенностью пациентов с COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января 2021 года продлил ограничительные меры. Их срок действия должен был истечь 29 ноября. Однако тотальный карантин в столице вводить не будут. Коронавирус показал, что систему здравоохранения в России нужно менять. Иначе защитить людей от инфекции не получится, уверен председатель «Справедливой России» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов. Также он выступил за выступил за развитие фарминдустрии, компенсации расходов на медобслуживание в частных клиниках из-за сложной ситуации в государственных больницах.

Вирус, как выяснили ученые, может размножаться в желудке и нервной системе человека. Однако, как отметил доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, это происходит далеко не со всеми пациентами. Проблемы с памятью при заражении говорят о зарождающейся болезни Альцгеймера и похожих недугах. COVID служит лишь маркером уже существующих в организме проблем. Об этом URA.RU сообщил доктор психологических наук Александр Тхостов.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала рекомендации по нормам физической активности на фоне распространения коронавируса в мире, а также напомнила о необходимости регулярных занятий в любом возрасте.

COVID может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Такие выводы, согласно свидетельствам переболевших пациентов и ряда специалистов, приводит газета The New York Times. Кроме того, ряд экспертов утверждают, что проблемы с зубами возникают у пациентов в период выздоровления после перенесенного заболевания.