Сегодня, 27 ноября, — 352-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 262-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 590 439, достигнув отметки в 61 291 103. Выздороветь удалось уже 42 291 726 пациентам (+439 510. Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 426 200 (+11 128).
Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 248 256 американцев. Следом идут Индия (9 309 871) и Бразилия (6 204 570). Россия в этом списке занимает четвертую позицию, в стране 2 187 990 зараженных.
Вакцина и лекарство
Россиян начнут массово прививать от коронавируса перед Новым годом. Ключевым
Гибридный препарат, способный защитить сразу от двух болезней, готовят в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Он создается на основе вируса кори, и также будет предотвращать заражение коронавирусом нового типа.
Россия предложила британской компании AstraZeneca
Ситуация в России
Россия обновила рекорд по смертям. За последние сутки коронавирусом в России заразились 25 487 человек — на 1 812 больше, чем в предыдущий день. Умерло 524 человека, что на 24 больше, чем днем ранее. Треть больных, которых не удается спасти, умирают в первые 72 часа пребывания в стационаре, остальные — в более поздние сроки. Причинами
Мэр Москвы Сергей Собянин до 15 января 2021 года продлил ограничительные меры. Их срок действия должен был истечь 29 ноября. Однако тотальный карантин в столице вводить не будут. Коронавирус показал, что систему здравоохранения в России нужно менять. Иначе защитить людей от инфекции не получится, уверен председатель «Справедливой России» и лидер фракции «СР» в Госдуме Сергей Миронов. Также он выступил за выступил за развитие фарминдустрии, компенсации расходов на медобслуживание в частных клиниках из-за сложной ситуации в государственных больницах.
Вирус, как выяснили ученые, может размножаться в желудке и нервной системе человека. Однако, как отметил доцент кафедры инфекционных заболеваний РУДН Сергей Вознесенский, это происходит далеко не со всеми пациентами. Проблемы с памятью при заражении говорят о зарождающейся болезни Альцгеймера и похожих недугах. COVID служит лишь маркером уже существующих в организме проблем. Об этом URA.RU сообщил доктор психологических наук Александр Тхостов.
Ситуация в мире
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
COVID может привести к осложнению заболеваний десен и даже к выпадению зубов. Такие выводы, согласно свидетельствам переболевших пациентов и ряда специалистов, приводит газета The New York Times. Кроме того, ряд экспертов утверждают, что проблемы с зубами возникают у пациентов в период выздоровления после перенесенного заболевания.
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