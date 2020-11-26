26 ноября 2020

Собянин высказался о введении тотального карантина в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет
Сергей собянин назвал информацию о закрытии Москвы слухами Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Москве не будут вводить тотальный карантин на фоне эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Слухи ходят словно мухи. Таких планов нет», — цитирует Собянина РИА «Новости». Он также подчеркнул, что московские власти при принятии ограничительных мер ориентируются на эпидемиологическую ситуацию в столице. Сами же ограничения вводятся конкретно для различных сфер деятельности.

Москва возглавляет рейтинг российских регионов по суточному заражению коронавирусом. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 6075 новых случаев инфекции. Всего же по стране количество инфицированных увеличилось на 25 487 человек.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...