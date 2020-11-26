Собянин высказался о введении тотального карантина в Москве

В Москве не будут вводить тотальный карантин на фоне эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Слухи ходят словно мухи. Таких планов нет», — цитирует Собянина РИА «Новости». Он также подчеркнул, что московские власти при принятии ограничительных мер ориентируются на эпидемиологическую ситуацию в столице. Сами же ограничения вводятся конкретно для различных сфер деятельности.
Москва возглавляет рейтинг российских регионов по суточному заражению коронавирусом. За прошедшие сутки в столице зафиксировано 6075 новых случаев инфекции. Всего же по стране количество инфицированных увеличилось на 25 487 человек.
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