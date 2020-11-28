Вирусолог из США предрек глобальную вспышку коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 ноября, — 354-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 264-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 597 243, достигнув отметки в 62 562 487. Выздороветь удалось уже 43 093 708 пациентам (+405 479). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 458 430 (+9 798).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 13 610 357 американцев. Следом идут Индия (9 390 791) и Бразилия (6 290 272). Россия в этом списке занимает четвертую строчку, в стране 2 242 633 зараженных.

Вакцина и лекарство

Кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов раскрыл главную проблему российской вакцины. По его мнению, для доказательства эффективности «Спутника V» в РФ используют слишком малое число испытуемых.

В то же время британские ученые-вирусологи признали высокое качество этого препарата. Они заявили, что ее эффективность достигает 95%, и этот показатель согласуется с итогами разработок аналогов в других странах.

Коронавирус в России

Госдуме предложили выплачивать компенсацию из-за пандемии лицам старше 65 лет не только в Москве, но и в других регионах страны. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» и руководитель этой фракции в Госдуме Сергей Миронов.

На сегодняшний день иммунная прослойка в России составляет около 25% от общего населения страны, считает основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев. При этом директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов уверен, что большинство россиян переболеют коронавирусом уже до конца года.

Людям, которые заразились коронавирусом и лечатся дома, необходимо соблюдать питьевой режим и помогать крови насыщаться кислородом. Речь идет о прон-позиции (лежать животом вниз) и дыхательной гимнастике, пояснила специалист инфекционной клинической больницы №2 Мария Мясникова.

Коронавирус в мире

В скором времени количество суточных случаев коронавируса в США и других странах может увеличиться до 400 000, считает кардиолог из Нью-Йорка Александр Иванов. Это, по его мнению, связано с празднованием Дня благодарения. В эту дату американцы летают к родственникам в другие штаты, где могут заразить и заразиться COVID-19.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона — Анча Баранова — сообщила о спаде рождаемости в США. Только в октябре—ноябре этот показатель упал на десять-пятнадцать процентов. Специалист предполагает, что такое могло произойти по двум причинам: либо из-за страха рожать в пандемию, либо из-за погрешности статистики.