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В Курган идет аномальное потепление

© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство парков города в зимнее время. Курган, ребенок, снег, зима, мальчик, река битевка
Отклонение от нормы в Кургане составит 4 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 8 декабря температура воздуха поднимется до -4 градусов. По данным курганского синоптика-любителя Ильи Винштейна, отклонение от нормы составит 4 градуса.

Во вторник 8 декабря в городе дневная температура, по прогнозу Винштейна, поднимется до -4 градусов, 9 декабря — до -6 градусов. В эти дни отклонение от нормы составит 4 градуса.

По данным Гидрометцентра России, 8 декабря максимальная температура в Кургане и нескольких районах будет такой же, а 9 декабря может подняться до -5 градусов. В регионе 8 декабря теплее всего будет в Шумихе — -3 градуса.

В пятницу в Курганской области ночью температура воздуха достигала -27 градусов. По данным Винштейна, зима в регионе будет холоднее предыдущей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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