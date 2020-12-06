Из-за коронавируса аборигенам ЯНАО достанутся миллионы рублей

Представители коренных народов получили более 47 млн рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ЯНАО выделили более 47 млн рублей на поддержку представителей коренных народов во время пандемии коронавируса. Тундровики из особых категории получили по 5 тысяч рублей на человека. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе правительства Ямала.

«Отдельным категориям граждан из числа КМНС, ведущих традиционный образ жизни, была направлена единовременная социальная выплата за счет средств окружного бюджета. Она предусмотрена для двух категорий граждан — это пожилые и семьи с детьми в возрасте до 18 лет», — рассказали агентству в пресс-службе окружной администрации. Денежную выплату получили 1,6 тысячи пожилых и 7,8 тысячи детей.

Несмотря на «коронавирусный» характер выплаты, власти подчеркнули, что ситуация с инфекцией в тундре остается стабильной. «Случаев заражения коронавирусом среди кочующего населения нет», — заявили в пресс-службе правительства.

Губернатор Дмитрий Артюхов принял решение о выплатах аборигенам в мае. В дополнение к традиционным «кочевым» тундровики получили еще по 5 тысяч рублей.

В период пандемии аборигены ЯНАО неоднократно жаловались на нарушение их интересов. В апреле они рассказывали, что им грозит нехватка еды и товаров первой необходимости из-за карантина. На время пандемии власти округа отменили все массовые мероприятия, в том числе традиционные Дни оленевода — на этих праздниках кочевники обычно запасались продуктами.