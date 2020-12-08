В Курганской области резко подорожало молоко

В Кургане молоко дешевле, чем в Шадринске Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Литр пастеризованного молока в Курганской области за месяц подорожал на 4%. Цена на конец ноября составила 63,37 рубля. Информация о стоимости молока размещена на сайте Свердловскстата.

«Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности в октябре стоило 61,85 рублей. В ноябре молоко продавалось по 61,85 рубля», — говорится в статистических данных.

При этом в Кургане молоко в ноябре стоило чуть дешевле средних данных по региону — 62,61 рубля. А в Шадринске цены на молоко выше средних — 65,41 рубля. Согласно статистике, самые низкие цены на пастеризованное молоко в течение года были в мае — 59,14 рубля.

Цены на цельное стерилизованное молоко в последние четыре месяца существенно не менялись. Литр в ноябре стоил 86,61 рубля.

Ранее агентство сообщало, что курганцы в соцсети опубликовали пост по поводу повышения цен на подсолнечное масло. Участники паблика возмутились постоянным подорожанием продуктов, обсудив возможный митинг, но с уточнением, что это не призыв к акции протеста.