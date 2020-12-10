Министру культуры РФ придется вдое сократить число заместителей

Ольге Любимовой предстоитсделать сложный выбор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министру культуры РФ Ольге Любимовой предстоит принять решение, кто из шести ее заместителей будет сокращен в ближайшее время. В рамках оптимизации по квоте ей положено три заместителя, но на данный момент в министерстве трудятся сразу шестеро замов.

В начале 2021 года пост замминистра может покинуть куратор кино и цифровизации Максим Ксензов, рассказали «Ведомостям» два топ-менеджера кинокомпаний и руководитель медиакомпании. Свои посты, вероятнее всего, сохранят первый замминистра Сергей Обрывалин и два зама — Алла Манилова (она также является статс-секретарем министерства) и Ольга Ярилова, рассказал газете источник, близкий к Минкультуры.

Ксензов, как рассказывают собеседники газеты, был довольно влиятельной фигурой в ведомстве. От его решений зависят прокатные удостоверения для кинотеатров и распределение субсидий на поддержку кинопроизводства. 10 декабря на конференции «Вызовы киноиндустрии в эпоху глобальной цифровой трансформации» Ксензов впервые публично представил план развития киноиндустрии до 2025 года. По его оценке, потери киноиндустрии из-за коронавируса составят 32 млрд рублей в ближайшие пять лет. Он предложил привлечь в отрасль «длинные деньги», а также разработку стратегии борьбы с пиратством и контрафактом. Теперь же непонятно, кто из замов Любимовой будет курировать киноиндустрию и займется доработкой концепции. Возможно, что курировать это направление будет Обрывалин, ранее уже курировавший киноидустрию в министерстве.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%, в основном за счет вакантных позиций. Как сообщалось, главная цель «административной реформы» заключается не в увольнениях и сокращениях, а в приведении в единый вид системы управления в министерствах.