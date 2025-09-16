Аналитики назвали лидеров по снижению и росту цен на продукты и услуги в ЯНАО

По итогам августа 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано умеренное увеличение потребительских цен и тарифов. По сравнению с декабрем 2024 года общий рост составил 2,5%. Для сравнения, средний показатель по России за тот же период достиг 3,9%, что свидетельствует о более сдержанном росте цен в округе по сравнению с общероссийскими тенденциями, рассказали специалисты «Тюменьстата».
Изменения цен на продовольственные товары в ЯНАО
Увеличение стоимости продовольственных товаров в ЯНАО составило 1,8%, что также ниже российского показателя (3,0%). Наибольший вклад в рост внесли следующие категории продуктов:
- Рыба и морепродукты — рост на 7,2%;
- Хлеб и хлебобулочные изделия — на 5,5%;
- Мясо и птица — на 5,3%;
- Кондитерские изделия — на 5,2%;
- Колбасные изделия и продукты из мяса и птицы — на 4,0%;
- Молоко и молочная продукция — на 3,3%;
- Сыр — на 3,1%;
- Сахар-песок — на 2,6%.
Продукты, подешевевшие в августе 2025 года в ЯНАО
Несмотря на общий рост цен, по ряду позиций отмечено снижение стоимости. Существеннее всего подешевели:
- Яйца куриные — снижение на 21,5%;
- Плодоовощная продукция — на 13,5%;
- Масло сливочное — на 2,9%;
- Масло подсолнечное — на 2,8%;
- Макаронные изделия — на 2,2%.
Алкогольные напитки и их вклад в инфляцию
Особого внимания заслуживает рост цен на алкогольные напитки. В августе они подорожали на 10,2% по сравнению с декабрем прошлого года. Этот показатель существенно превышает средний уровень инфляции по продовольственным товарам и оказывает заметное влияние на структуру расходов населения.
Изменения цен на непродовольственные товары в ЯНАО
В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,9%, что также ниже общероссийского уровня (1,2%). В числе лидеров по подорожанию:
- Медикаменты и табачные изделия — на 5,1%;
- Обувь и строительные материалы — на 3,8%;
- Мебель — на 1,3%.
Цены на топливо в ЯНАО
В августе стоимость автомобильного бензина увеличилась на 1,3%. В то же время дизельное топливо, напротив, подешевело на 1,8%. Динамика цен на топливо традиционно оказывает влияние на себестоимость перевозок и, как следствие, на уровень цен на другие товары и услуги.
Изменения тарифов на проезд в транспорте
Наиболее заметный рост отмечен в сфере услуг. В среднем тарифы на услуги населению в Ямало-Ненецком автономном округе выросли на 6,0%, что ниже среднероссийского уровня (8,7%). Наибольший рост зафиксирован на проезд в общественном транспорте — 11,2% и медицинские услуги — 7,0%
В целом август 2025 года характеризуется умеренным ростом цен и тарифов в Ямало-Ненецком автономном округе. Несмотря на отдельные случаи существенного подорожания, в большинстве категорий сохраняется стабильная ценовая ситуация.
