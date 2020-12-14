Столица ЯНАО ищет деньги на уникальный торговый центр

Власти Салехарда ищут инвестора для нового проекта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В ближайшее время в Салехарде начнется стройка современного торгового центра с развлекательным комплексом. Мэрия столицы ЯНАО уже начала поиск инвестора для проекта, сообщили URA.RU два источника, близких к окружным и городским властям. Молл станет первым для города ТРЦ семейного типа.

«Сейчас мэрия ищет инвестора под строительство. Власти считают, что это социальный минимум — чтобы в городе был торговый центр с супермаркетом, кинотеатром, детским центром развлечений», — пояснил инсайдер во властных кругах ЯНАО. Собеседник URA.RU, знакомый с положением дел в администрации Салехарда, подтвердил планы мэрии: «Ориентир по сделке — второй-третий квартал следующего года».

Источники агентства сходятся во мнении, что открытие крупного молла в 50-тысячном Салехарде на данном этапе выглядит утопично. «Но уже был удачный кейс. „Спортмастер“ заходил в Салехард после долгих уговоров. В итоге магазин стал вторым по выручке в УрФО — после точки в ТЦ „Гринвич“ в Екатеринбурге», — поделился собеседник.

Официально в администрации Салехарда не подтвердили, но и не опровергли данные о поиске инвестора. «Строительство торговых центров — это коммерческие проекты, их реализацией занимаются предприниматели. Администрация города готова оказывать содействие предпринимателям в случае их обращения по данному вопросу», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В Салехарде, который административно является главным городом ЯНАО, открыто меньше десятка торговых центров. Крупнейшим является ритейл-парк «Славянский»: там работают магазины федеральных сетей «Спортмастер», Kari, DNS, «Эльдорадо», «М-видео». В этом году свои точки в Салехарде решили открыть «Детский мир» и Gloria Jeans.