Два жителя Ноябрьска пострадали из-за ДТП. Фото

Оба водителя доставлены в больницу
Оба водителя доставлены в больницу Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) на улице Ленина, 76 В произошло столкновение автомобилей Nissan и KIA. В результате ДТП оба водителя доставлены в больницу, сообщили в Госавтоинспекции ЯНАО.

«В районе дома 76 В по улице Ленина произошло столкновение двух автомобилей — Nissan и KIA. В результате ДТП оба водителя были доставлены в отделение НЦГБ для осмотра», — написано в Telegram-канале ведомства.

С начала года на дорогах ЯНАО зарегистрировано уже 3378 ДТП. В них погибли 19 человек. Еще 259 получил травмы, включая 39 детей.

