Тюмень парализовали многокилометровые пробки

Сервис «Яндекс. Карты» оценивает плотность загруженности тюменских дорог в 8 баллов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Движение на центральных улицах Тюмени местами парализовано из-за дорожных заторов. Сервис «Яндекс. Карты» оценивает плотность траффика в центре города в 8 баллов. Это означает, что на дорогах образовались многокилометровые пробки.

«Пробки образовались на улицах Профсоюзной, 50 лет октября, Ленина, Республики, Харьковской, Мориса Тереза, Мельникайте, Советской, Володарского и Хохрякова», — указывает сервис «Яндекс. Карты».

В областной госавтоинспекции отметили, что на дорожную ситуацию в Тюмени могло повлиять несколько факторов. «На дорогах немного скользко. В городе произошло несколько ДТП, в которых столкнулись три и более автомобиля. Также не стоит забывать, что в вечернее время по пятницам в Тюмени традиционно наблюдается плотный траффик. Ну и близится Новый год. Тюменцы начинают к нему готовиться и едут в магазины», — пояснили агентству в региональной ГИБДД.