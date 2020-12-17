17 декабря 2020

За курганскими пациентами в поликлинике установят слежку

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , регистратура поликлиники
В Кургане частная охранная компания будет обслуживать систему видеонаблюдения в поликлинике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане определили, кто будет ремонтировать оборудование для слежки за пациентами в поликлинике №2. Соответствующая закупка на обслуживание системы видеонаблюдения в 2021 году размещена на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения включает в себя: проведение плановых услуг, устранение неисправностей, оказание техпомощи. Приобретение нового оборудования, для замены вышедшего из строя, производится за счет средств заказчика», — указано в техническом задании к контракту.

Видеокамеры установлены в зданиях поликлиники по 12 адресам. За пациентами и медиками наблюдение происходит с помощью 54 внутренних камер, 29 уличных и 18 видеорегистраторов.

Закупку выиграла компания ООО «Частная охранная организация «Витязь Ставр». Цена контракта составила около 75 тысяч рублей. Начальная максимальная цена контракта была заявлена — 216 тысяч рублей. Ранее власти объясняли, что система видеонаблюдения позволит контролировать очереди в медучреждениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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