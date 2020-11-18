Курганцы выложили в соцсети фото, на котором десятки человек стоят в очереди перед поликлиникой №1 в микрорайоне Заозерный. Горожане предположили, что внутри здания очередей не будет, так как там установлены камеры видеонаблюдения для контроля скопления людей. Информация опубликована во «ВКонтакте» в паблике «Инцидент Курган».
«Вот такое доброе утро в Заозерном», — подписано фото. В комментариях под постом курганцы написали, что сейчас большинство людей, видимо, идут закрывать больничные листы.
Некоторые акцентировали, что сейчас появилась возможность закрыть больничные, не посещая терапевта. Однако не всем заболевшим такую возможность озвучивают при обращении в поликлинику. Другие курганцы шутили, что очереди на улице будут собираться в связи с тем, что внутри здания установлены камеры видеонаблюдения.
«Нет у кабинета людей, значит нет очередей. Также как с анализами, нет результата — нет ковида — не нужны лекарства — лучше статистика», — написал Сергей Чернов. «Камеры стоят уже в самой поликлинике, поэтому очередей нет», — уточнила Людмила Менщикова.
В департаменте информационной и внутренней политики прокомментировали: «Больничный лист можно закрыть только после осмотра врача. Поэтому контрольный прием необходим. Очереди возникли из-за того, что люди пришли до открытия поликлиники, чтобы взять талоны. Вместе с этим департамент здравоохранения сообщает, что поликлиники работают до 22 часов вечера, врачи принимают максимальное число людей. Есть ограничения из-за количества комиссий которые принимают людей для выписки. В настоящее время работает 2 врачебные комиссии. За счет распределения людей по времени в течение дня планируется увеличение талонов. Пациенты, не получившие талоны, принимаются через одного в порядке живой очереди».
Подписывайтесь на URA.RU в