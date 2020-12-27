27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В ЯНАО мошенники придумали новый способ наживы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО мошенники списали у женщины 35 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ЯНАО мошенники списали у женщины более 35 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УМВД России по ЯНАО

По данным полиции, с гражданкой связалась ее «знакомая», сообщившая о том, что из-за коронавируса вводятся новые выплаты и пообещавшая помочь в оформлении. Требовалось лишь скинуть номер карты и подтвердить проведение операции. «После того, как потерпевшая отправила коды, предназначенные для подтверждения операций, с ее расчетного счета банковской карты произошло несколько списаний денежных средств на общую сумму более 35 тыс. рублей», — говорится в сообщении. По факту возбуждено дело.

Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Тазовском мужчина лишился 300 тысяч рублей. Он продиктовал свои данные мошеннику, претворившемуся роботом службы безопасности банка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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