В ЯНАО мошенник притворился роботом и украл сотни тысяч рублей

Доверчивый ямалец принял афериста за робота службы безопасности банка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тазовском районе ЯНАО мужчина потерял 300 тысяч рублей, поговорив с мошенником, который выдавал себя за робота службы безопасности банка. Доверчивый клиент сам продиктовал злоумышленнику свои данные, не подозревая опасности. Полиция ищет афериста, сообщили в управлении МВД по ЯНАО.

О преступлении правоохранителям рассказал сам потерпевший. В середине июля ему позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она заявила мужчине, что мошенники попытались снять с его карты 7 тысяч рублей, но банк приостановил операцию, и для возврата средств ямальцу надо назвать номер кредитки и кодовое слово.

Во время разговора мужчина начал сомневаться, что с ним разговаривает настоящая сотрудница. На это мошенница убедила его сообщить реквизиты банковскому роботу. «После этого по телефону с потерпевшим начал разговаривать голос мужчины, которому потерпевший продиктовал вышеуказанную информацию», — пояснили в пресс-службе ямальского МВД. Сразу после этого с карты клиента пропали 300 тысяч рублей.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас стражи порядка устанавливают причастных к преступлению.

В начале июля управление МВД по ЯНАО заявило, что округ поставил абсолютный рекорд по числу преступлений аферистов. С начала года кибермошенники совершили 1220 преступлений, что на 431 больше, чем годом ранее. Общая сумма ущерба почти достигает 100 млн рублей.