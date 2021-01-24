В Тюменской области резко изменится погода

За ночь в Тюменской области потеплеет на 20 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь с 25 на 26 января в Тюменской области ожидается резкое потепление: температура воздуха поднимется с -20 до -1 градуса. Информацию об этом сообщает официальный сайт Росгидрометцентра.

«В понедельник, 25 января, на территории Тюменской области температура воздуха составит -20, -22 градуса. Во вторник, 26 января в регионе ожидается потепление. Воздух прогреется до -1, -2 градусов», — сообщают синоптики.

Аналогичные данные приводит сервис «Яндекс. Погода». «25 января средняя температура воздуха в Тюменской области будет держаться в диапазоне -18, -20 градусов. В ночь с 25 на 26 января в регионе ожидается резкое потепление: вторник утром воздух прогреется до -1, -3 градусов», — указывает «Яндекс. Погода».

Ранее агентство писало о том, что из-за сильной метели значительно ухудшилась аварийная обстановка на федеральных трассах Тюменской области. Из-за этого в регионе произошло несколько крупных ДТП.