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В Тюменской области бывший полицейский получил срок за убийство

© Служба новостей «URA.RU»
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Павел Осинцев получил 14 лет заключения за убийство бывшей жены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) бывший сотрудник ГИБДД Павел Осинцев получил 14 лет заключения в колонии строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе городского суда. Мужчину обвиняли в истязании и убийстве своей бывшей жены Галины Маргановой.

«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет, с отбыванием в колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе Тобольского городского суда. Рассмотрение дела Осинцева длилось с августа прошлого года. Само убийство произошло в октябре 2019 года.

По версии следствия, в тот день бывшие супруги встретились в квартире. В ходе ссоры Осинцев выбросил девушку из окна четвертого этажа. Однако сам он утверждал, что это было самоубийство.

В последнем слове подсудимый также отрицал свою вину по обеим статьям. В итоге дело по факту истязаний было прекращено. Срок мужчина получил за убийство.

Ранее эта трагедия получила большой общественный резонанс. Подробности истории освещали на федеральном телевидении, а руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование на контроль.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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