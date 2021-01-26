Экс-мэр Екатеринбурга Александр Высокинский займет должность первого замгубернатора области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Высокинский стал первым замгубернатора — половину кандидатов на пост главы Екатеринбурга могут не зарегистрировать — акции «ВСМПО-Ависма» резко выросли в цене — топ-менеджера УГМК увезли в Москву на лечение. Самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 27 января — в обзоре URA.RU:

Экс-мэра Екатеринбурга утвердили в должности замгубернатора

Депутаты свердловского заксобрания утвердили Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора на заседании, которое состоялось 26 января. За него проголосовали 38 депутатов из 41.

Часть кандидатов на пост главы Екатеринбурга могут не зарегистрировать

Половине кандидатов на место нового мэра Екатеринбурга грозит дисквалификация, из-за того, что они не предоставили справки об отсутствии судимости. Комиссия ждет документы до вечера 29 января.

Акции «ВСМПО-Ависма» подорожали после сделки с Boeing

Котировки акций корпорации «ВСМПО-Ависма» рекордно выросли после информации о заключении долгосрочного договора с авиастроительным концерном Boeing.

Аэрогавань Екатеринбурга может стать крупнейшим хабом

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге может превратиться в крупнейший хаб на востоке России за счет партнерства авиакомпаний Red Wings и Ural Airlines.

Врио мэра Екатеринбурга перекинул ответственность на глав районов

Врио главы Екатеринбурга обратился к начальнику городского УМВД Игорю Озерову с просьбой не направлять ему предписания, связанные с некачественной уборкой снега. По его словам, эти вопросы должны решать его заместитель и руководители районов города.

Вузы переходят на традиционный формат обучения

С 15 февраля учебные заведения возвращаются к очному формату обучения. Об этом сообщили ректоры екатеринбургских вузов на пресс-конференции.

Приставы остановили снос ПРОМЭКТа

Работы по сносу здания ПРОМЭКТа, которые производит корпорация «Маяк», остановлены. Демонтаж запретили судебные приставы Октябрьского района после решения суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Директора УГМК вывезли в Москву для лечения

Руководителя ООО «УГМК-Холдинг» по общим вопросам Владимира Белоглазова отправили в Москву для проведения дальнейшего лечения. Ранее он был госпитализирован в СОКБ №1 в состоянии комы.

Скончался депутат заксобрания Владимир Терешков

Председатель бюджетного комитета заксобрания области Владимир Терешков скончался рано утром 26 января. Ему было 73 года.