В Международном валютном фонде считают, что
Рубль также укрепился по отношению к мировым валютам на момент закрытия Московской биржи. Доллар упал в цене до 75,08 рубля за единицу (-0,28). Евро показал похожую динамику, достигнув отметки в 91,38 (-0,75). Американский экономист Стивен Роуч спрогнозировал падение котировок американской валюты к концу 2021 года на 35%. Обвалу валюты поспособствуют резкое увеличение дефицита операций в платежном секторе США, рост котировок евро и нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.
Ситуация в России
Пенсионеры, которые ранее были летчиками или работниками угольной промышленности, с 1 февраля в течении трех месяцев будут получать прибавку к пенсии. Итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.
Волонтеры «Единой России» предложили ввести новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью. По мнению активистов, изменения помогут россиянам пережить эпидемию коронавируса. Лидер партии Дмитрий Медведев объявил, что граждане, жившие в Севастополе во время его осады немецкими войсками, получат единоразовые выплаты в размере 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году. В прошлом году аналогичные выплаты получили другие ветераны Великой Отечественной войны.
По данным Росстата,
Российские пациенты могут финансово поблагодарить врачей за свое лечение через адресные переводы. Услуга онлайн-донатов появилась на сайте отзывов о работниках медицины «ПроДокторов». За одну транзакцию можно перевести от 49 до 3 000 рублей.
Услуги ЖКХ в среднем по России в 2020 году подорожали на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, это
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта
Правительство изучает возможность
Ситуация в мире
Международный валютный фонд улучшил
Президент США Джо Байден считает проект «Северный поток — 2» «
Канада может ввести
Мнения экспертов
Если власти продолжат пытаться регулировать цены на рынке, это может привести к дефициту продуктов и введению карточек, как в СССР, считает экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По мнению директора Института экономики Российской академии наук, экономиста Руслана Гринберга, у ФНС не получиться сдержать их рост, зато удастся спрогнозировать дальнейшую ситуацию.
Цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику российского производства могут вырасти на 20-50%. Технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев объяснил это общемировым дефицитом полупроводниковых микросхем на фоне повышенного спроса.
Автокредиты, даже со льготами от государства, в условиях роста цен не помогут россиянам. У людей на фоне кризиса недостаточно денег, чтобы брать большие кредиты.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил поместить на пятитысячной купюре лицо президента РФ Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал предложение минфина США поместить на 20-долларовую купюру портрет сторонницы отмены рабства Гарриет Табмен вместо седьмого президента страны Эндрю Джексона.
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