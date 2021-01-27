Техника может подорожать на 50% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В Международном валютном фонде считают, что ц ены на нефть вырастут в текущем году более чем на 20%. Сейчас же сырье марки Brent торгуется по 55,79 доллара за баррель (+0,27%). Цена на WTI составляет 52,77 доллара за бочку (+0,30%).

Рубль также укрепился по отношению к мировым валютам на момент закрытия Московской биржи. Доллар упал в цене до 75,08 рубля за единицу (-0,28). Евро показал похожую динамику, достигнув отметки в 91,38 (-0,75). Американский экономист Стивен Роуч спрогнозировал падение котировок американской валюты к концу 2021 года на 35%. Обвалу валюты поспособствуют резкое увеличение дефицита операций в платежном секторе США, рост котировок евро и нежелание Федеральной резервной системы реагировать на любое ослабление доллара.

Ситуация в России

Пенсионеры, которые ранее были летчиками или работниками угольной промышленности, с 1 февраля в течении трех месяцев будут получать прибавку к пенсии. Итоговая сумма доплаты зависит от стажа пенсионера и от количества пенсионных коэффициентов.

Волонтеры «Единой России» предложили ввести новые меры помощи ветеранам, пенсионерам и детям с инвалидностью. По мнению активистов, изменения помогут россиянам пережить эпидемию коронавируса. Лидер партии Дмитрий Медведев объявил, что граждане, жившие в Севастополе во время его осады немецкими войсками, получат единоразовые выплаты в размере 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы, которое отмечалось в 2020 году. В прошлом году аналогичные выплаты получили другие ветераны Великой Отечественной войны.

По данным Росстата, цены на пищевые продукты в декабре увеличились на 1,7% к ноябрю прошлого года, а по сравнению с декабрем 2019 года они выросли на 12,5%. В частности, подсолнечное масло в декабре подорожало на 11% по сравнению с ноябрем, а цены производителей на гречневую крупу снизились на 6,3%.

Российские пациенты могут финансово поблагодарить врачей за свое лечение через адресные переводы. Услуга онлайн-донатов появилась на сайте отзывов о работниках медицины «ПроДокторов». За одну транзакцию можно перевести от 49 до 3 000 рублей.

Услуги ЖКХ в среднем по России в 2020 году подорожали на 3,55% при годовой инфляции в 4,91%. По данным аналитиков аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, это минимальный рост за весь доступный период статистики — начиная с 2002 года.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта повышается с 25 до 50 евро за тонну. Также с 15 марта вводятся пошлины на кукурузу (25 евро за тонну) и ячмень (10 евро за тонну).

Правительство изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров. Сейчас ФНС рассчитывает, как эти изменения могут отразиться на доходах бюджета и развитии бизнеса.

Ситуация в мире

Международный валютный фонд улучшил прогноз динамики мировой экономики и теперь ожидает роста ВВП на 5,5% в 2021 году. В 2022 году, по прежнему ожидается рост мировой экономики на 4,2%.

Президент США Джо Байден считает проект «Северный поток — 2» « плохой сделкой для Европы ». Он намерен продолжать консультации с европейскими партнерами по поводу ограничений на деятельность, связанную с трубопроводом.

Канада может ввести санкции против США . На это повлиял указ Байдена о запрете строительства нефтепровода Keystone XL на границе двух стран.

Мнения экспертов

Если власти продолжат пытаться регулировать цены на рынке, это может привести к дефициту продуктов и введению карточек, как в СССР, считает экономист, ученый и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По мнению директора Института экономики Российской академии наук, экономиста Руслана Гринберга, у ФНС не получиться сдержать их рост, зато удастся спрогнозировать дальнейшую ситуацию.

Цены на смартфоны, планшеты и другую бытовую электронику российского производства могут вырасти на 20-50%. Технический директор отечественной компании — разработчика бытовой электроники и смартфонов INOI Владимир Якушев объяснил это общемировым дефицитом полупроводниковых микросхем на фоне повышенного спроса.

Автокредиты, даже со льготами от государства, в условиях роста цен не помогут россиянам. У людей на фоне кризиса недостаточно денег, чтобы брать большие кредиты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил поместить на пятитысячной купюре лицо президента РФ Владимира Путина. Таким образом он прокомментировал предложение минфина США поместить на 20-долларовую купюру портрет сторонницы отмены рабства Гарриет Табмен вместо седьмого президента страны Эндрю Джексона.