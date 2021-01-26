В 2020 году в Тюмени произошло 1354 ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени составили рейтинг самые аварийных участков дорог. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. Наибольшую опасность для автомобилистов по итогам прошлого года представляла объездная дорога.

«Самым аварийным участком автодорожной сети в Тюмени стала объездная дорога — от пересечения с улицей Мельникайте, до перекрестка с Авторемонтной», — сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области. На этом участке в прошлом году произошло 31 ДТП, погиб один человек, и 40 получили травмы. Самыми частыми авариями стали столкновения, на втором месте — наезды на препятствия, на третьем — ДТП с пешеходами.

Основная причина всех происшествий — превышение скорости. «Из-за колеи здесь действует ограничение от 40 до 70 километров в час. Это самая загруженная автомагистраль города. Поэтому водителям стоит избегать опасных маневров», — рассказали в пресс-службе ГАИ.

На втором месте рейтинга самых опасных оказался участок на улице Профсоюзной. На третьем — улица Максима Горького.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области в ДТП стали в разы чаще гибнуть дети. За прошлый год аварии унесли жизни 13 несовершеннолетних.