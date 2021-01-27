Курганский депутат начал собирать подписи за отмену карантина

Яков Сидоров предлагает дать право жителям региона на публичные мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат гордумы Кургана Яков Сидоров заявил, что начал собирать подписи за отмену ограничений по коронавирусу в регионе. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Я как руководитель фракции КПРФ в курганской городской думе выступаю с предложением. Давайте на имя губернатора подготовим обращение коллективное о том, чтобы все-таки ограничения по проведению публичных мероприятий были сняты как минимум в каких-то разумных пределах», — сказал Сидоров. По его мнению, это должно помочь вернуть право жителям региона публичные мероприятия. В правительстве Курганской области URA.RU сообщили, что не комментируют отдельные мнения по поводу отмены коронавирусных ограничений.

На 28 января в Курганской области подтверждено 95 новых случаев COVID-19. Из них 30 зарегистрированы в Кургане. В Курганской области действует ряд коронавирусных ограничений, в числе которых действует и запрет на массовые мероприятия.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло 28 января, отметил, что пандемия в стране постепенно отступает, а число заболевших россиян сокращается. Ранее глава государства не исключил возможность постепенно снимать ограничения.

В Москве глава города Сергей Собянин начал смягчать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, Собянин призвал соблюдать осторожность, поскольку вероятность заражения коронавирусом осталась.