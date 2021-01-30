Курганская полиция сделала первое заявление о незаконном митинге

По официальным данным, в незаконном митинге в Кургане приняли участие 32 человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Курганская полиция сообщила первую официальную информацию по незаконному митингу, который прошел в Кургане 31 января в поддержку блогера Алексея Навального. Информацию URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Сегодня, 31 января в Кургане проходило несанкционированное мероприятие, в котором приняли участие 32 человека», — сообщили правоохранительные органы. По данным инсайдеров близких к силовикам, в территориальные отделы полиции были доставлены 10 граждан. Ранее URA.RU сообщало об 11 участниках митинга, к которым у полицейские появились вопросы, и которые были сопровождены в автозаки.

Акции протеста возле кинотеатра «Россия» в Кургане и возле памятника Шадру в Шадринске 31 января были не согласованными. Поводом для акции стал арест блогера Алексея Навального, а также его фильм о дворце, который якобы принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Позже бизнесмен Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем строения.

23 января в Кургане на незаконной акции протеста, по данным силовиков, присутствовало 110 участников. Сторонники Навального говорили о 500 гражданах. 20 человек тогда задержали, пятерых арестовали (суды арестовали пятерых на срок от 8 до 30 суток).

Правоохранительные органы начали стягиваться к месту задолго до начала несанкционированного митинга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ходе незаконной акции в Кургане задержали десятерых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU