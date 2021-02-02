В Кургане с 4 февраля по 3 марта перекроют участок улицы Мяготина. Об этом URA.RU 3 февраля сообщила пресс-служба «Водного Союза».
«Для производства работ на самотечном коллекторе диаметром 600 мм по ул. К. Мяготина ремонтным бригадам „Водного Союза“ требуется закрыть проезжую часть на участке от жилого дома № 98а до жилого дома № 102», — рассказали в пресс-службе компании. Движение транспорта на участке будет запрещено с 4 февраля. Возобновить движение и восстановить благоустройство в зимнем варианте планируется к 3 марта.
Во время работ будет выполнен монтаж временной перекачивающей станции. Представители компании просят водителей заранее спланировать маршрут.
Ранее до 4 февраля в Кургане перекрыли участок улицы Ленина. В городе из-за плохого состояния сетей происходят частые коммунальные аварии. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей являются изношенными. В 2021 году «Водный Союз» на ремонт сетей водоснабжения и канализации в Кургане планирует потратить 150 млн рублей.
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