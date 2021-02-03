Курганский прокурор после скандальной охоты покидает регион

Курганского прокурора переводят в соседний регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокурор Шумихинского района Константин Буденовских, принимавший участие в скандально охоте, уезжает из Курганской области. Об этом URA.RU стало известно от жителя Шумихи, знакомого с ситуацией.

«Прокурор уезжает в выходные. Есть информация, что его переводят в соседний регион», — рассказал источник.

По сведениям инсайдеров в силовом ведомстве, Буденовских с 3 февраля не работает в должности прокурора Шумихинского района. Обязанности руководителя районной прокуратуры исполняет Эльдар Шарипов, занимавший пост заместителя прокурора Шумихинского района.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области для предоставления комментария попросили запрос, который был направлен. На момент публикации ответ не поступил.

Инцидент на охоте произошел в ноябре 2020 года. В Шумихинском районе группа охотников, в числе которых были прокуроры, отстреляла 9 косуль. Три из них оказались неоформленными — лицензии не были закрыты, хотя туши уже были разделаны. Разрешений на отстрел зайцев у добывших их охотников и вовсе не было. Документы имели другие люди, не стрелявшие в зверей. Буденовких при этом числился по документам ответственным за отстрел животных. Два сотрудника Генпрокуратуры работали в Курганской области. Они проверяли инцидент, связанный с охотой, в которой принимали участие сотрудники прокуратуры.

Позже в Кургане появились разговоры, что прокурор Шумихинского района Буденовских якобы написал рапорт об отставке. Но в прокуратуре сведения об уходе Буденовских из прокуратуры опровергли.