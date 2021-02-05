ЦИК сообщил, когда примет решение о трехдневном голосовании

Решение проводить многодневное голосование ЦИК должен принять в течение 10 дней после объявления даты выборов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЦИК России может принять окончательное решение о длительности голосования на выборах депутатов в Госдуму 2021 года за 10 дней с начала избирательной кампании. Президент должен назначить выборы за 110-90 дней до дня голосования, то есть в начале июня.

«Решение за ЦИК, но, соответственно, по ситуации уже в десятидневный срок после объявления кампании у ЦИК появляется право принять такое решение. Вот этот параметр уже будет определен непосредственно после начала избирательной кампании», — заявила секретарь ЦИК Майя Гришина ТАСС. Она подчеркнула, что это решение будет также касаться и остальных выборов, которые пройдут в единый день голосования.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова предложила на период многодневного голосования предусмотреть единую каникулярную неделю во всех образовательных учреждениях. Заслуженный учитель РФ Евгений Ямбург вообще предложил вывести проведение выборов из школ на другие территории.