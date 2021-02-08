Хабиб дал интервью в статусе главы EFC

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о будущем турнире своей лиги смешанных единоборств Eagle Fighting Championship, для кого из легенд ММА он организовал бы бой и за какой футбольный клуб он бы сыграл. Также он рассказал о своих кулинарных предпочтениях и отношениях с матерью.
- Бой легенд. Отвечая на вопрос ведущего программы «Все на матч!» телеканала «Матч ТВ» о том, для кого из звезд ММА он теоретически организовал бы бой в своей лиге, Хабиб сказал, что пригласил бы Брока Леснара на схватку с Федором Емельяненко. «Я бы взял Брока Леснара. И можно было бы сделать им бой с Федором Емельяненко. Две легенды. Я бы этот бой организовал у меня в лиге».
- Турнир EFC. Нурмагомедов презентовал турнир Eagle FC, который состоится 9 февраля в Москве. «Это бои очень интригующие. Все четыре бойца, которые будут драться, являются молодыми и голодными», — рассказал он. Один из спортсменов будет оспаривать пояс Сергея Калинина.
- Пояс чемпиона. Собственный чемпионский пояс Хабиба в UFC будет разыгран в мае—июне. Он даже предположил, кому пояс достанется. «Я считаю, что Порье заслуживает быть чемпионом. Посмотрите, с кем он бился в последние годы, все топовые бойцы. Думаю, что Оливейра, Чендлер и Гейтжи тоже достойные бойцы», — сказал Нурмагомедов.
- Будущее EFC. Хабиб занимается своей лигой всего три месяца, но уже появились первые результаты. «За это время мы сделали большой шаг вперед. У нас в этом году запланировано 11 турниров <…> Хочу развивать организацию и буду это делать. У нас много молодых перспективных бойцов, через два года вы о них услышите», — заявил он.
- Футбол. Одним из последних вопросов в интервью был по поводу футбола: не хотел бы Хабиб попробовать себя в этом виде спорта и в каком клубе он готов выступить. «Есть такое желание, это мечта детства. Футбол — королева спорта. <…> „Спартак“ — это круто, но это местный уровень. Клуб мечты — это „Реал“», — поделился Нурмагомедов.
Также он рассказал о своем любимом блюде (курица с грибами в сливочном соусе), которое старается не есть на ночь, о своем весе (83+3 килограмма) и об отношениях с матерью. По словам Хабиба, они с ней практически не обсуждают спорт, но он старается брать ее с собой во все свои поездки.
Нурмагомедов ушел из спорта в октябре прошлого года. В декабре он купил промоушен Gorilla FC за 1 $ млн и переименовал лигу в Eagle FC.
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