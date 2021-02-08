Жители ЯНАО жалуются на плесень и вонь в домах после капремонта

Мэр Губкинского Андрей Гаранин пообещал разобраться в проблеме Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В домах Губкинского (ЯНАО) после капремонта появились плесень, холод и неприятный запах. Жалобы жителей дошли до мэра города Андрея Гаранина.

«Увидел в соцсетях жалобы жильцов домов 21 и 8 14-го микрорайона. В квартирах холодно — это главная проблема в обоих домах. В 21 доме также не могут побороть плесень и неприятный запах», — сообщил мэр у себя на странице во «ВКонтакте».

Андрей Гаранин отметил, что в домах за последние два года был сделан капитальный ремонт, но, по словам жильцов, после него появились проблемы. «Проведем комплексное обследование домов и будем понимать, какие меры необходимо предпринять», — написал Гаранин.

Мэр также добавил, что управляющая компания допустила серьезные недоработки. В управляющей компании «Уютный город», которая обслуживает эти дома, на звонки агентства не ответили. Туда отправлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на момент публикации не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Губкинском жильцы общежития бьют тревогу: в доме сильно прогнулся потолок. По их словам, управляющая компания не реагирует на жалобы.