Курганские депутаты собирают проблемные вопросы губернатору

В Кургане началась подготовка к докладу Вадима Шумкова (слева) о работе правительства области за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Курганской областной думы подготовят вопросы для главы региона Вадима Шумкова. Ответы на эти вопросы они должны получить, когда губернатор выступит с ежегодным отчетом о деятельности регионального правительства.

Вопросы губернатору депутаты обсудят на заседаниях профильных комитетов, которые пройдут в облдуме 10 и 11 февраля. Пункт «О вопросах к ежегодному отчету губернатора Курганской области о результатах деятельности правительства Курганской области» включен в повестку заседания всех комитетов.

Большинство опрошенных URA.RU депутатов заявили, что пока не определились с вопросами, которые хотели бы задать губернатору. «Соберется фракция, будем коллегиально обсуждать. Но вопросы Вадиму Михайловичу, конечно, будем задавать. В области много проблем, которые требуют решения», — сообщил URA.RU руководитель фракции КПРФ в облдуме Виктор Зырянов.

URA.RU запросило в пресс-службе губернатора Курганской области информацию о дате, в которую Шумков выступит с ежегодным докладом, и формате мероприятия. На момент публикации ответ не поступал.