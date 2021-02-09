Стало известно, каким будет новое здание ключевого вуза Тюмени

Главный корпус Тюменского государственного университета снесут в 2021 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На месте главного корпуса Тюменского государственного университета будет построено современное здание, которое позволит решить проблемы, связанные, в том числе, с процессом обучения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. Проектом там предусмотрены современные аудитории-трансформеры, большой актовый зал, локации для студентов и горожан.

« Новый корпус полностью решит проблемы обеспечения аудиториями образовательного процесса ряда учебных институтов. Строящееся здание будет иметь П-образную форму и будет выполнено в классическом стиле, вместе со зданием ректората оно займет весь квартал. Убранство фасада перекликается с архитектурой классических зданий Тюмени, внешний облик будет создавать единый ансамбль со зданием аграрного университета. Планируется, что университетское здание станет креативным и культурным центром города, а также ТюмГУ будет развивать современную концепцию lifelong learning», — пояснили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что главный корпус Тюменского государственного университета снесут,, а на его месте построят новый. Проект оценивается в несколько миллиардов рублей.