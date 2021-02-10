Экс-подчиненный губернатора Шумкова просит его выступить в суде

Сергей Пугин работал в правительстве Курганской области до 1 апреля 2019 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Губернатора Курганской области Вадима Шумкова просят вызвать в суд свидетелем по делу экс-замгубернатора региона Сергея Пугина, которого обвиняют в коррупции. Данная просьба была озвучена адвокатом обвиняемого 11 февраля на заседании Курганского городского суда.

«Адвокат Пугина просит пригласить в суд губернатора Курганской области Вадима Шумкова», — сообщил из зала суда корреспондент URA.RU. Адвокат объяснила такую просьбу тем, что ранее Шумков и Пугин подписывали поручение о строительстве объекта в Шадринске, фигурирующего в уголовном деле.

О вызове новых свидетелей будет известно после решения суда о порядке исследования материалов дела. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу областного правительства. На момент написания новости, ответ не был получен.

Пугина обвиняют в получении четырех взяток и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, с апреля по декабрь 2018 года он с другими экс-чиновниками обеспечил приемку и оплату невыполненных работ по строительству объектов в селах Верхозино и Мальцево Шадринского района. Сейчас объекты не достроены. Ущерб бюджетам оценен в 27 млн рублей. Следствие считает, что Пугин получал взятки от компании «Мультипласт», которая занималась строительством указанных объектов.

Два других фигуранта дела — экс-глава Шадринского района Владимир Осокин и его бывший заместитель Вячеслав Рознин. Их обвиняют по ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).