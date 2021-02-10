Источник рассказал о ссоре тюменских кланов из-за госконтракта

На обслуживание автозимников Тобольский район потратит почти 8 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Тобольском районе Тюменской области борьба за контракт на обслуживание автозимников привела к информационной войне между местными кланами. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Для „большой земли“ 8 миллионов рублей — деньги несущественные. Для тюменского Заболотья — значительные. За этот контракт еще до его объявления уже началась война между местными кланами. В том числе, информационная. Местную администрацию буквально завалили жалобами на то, что зимники находятся в неудовлетворительном состоянии. И большинство этих жалоб — анонимные», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что в ежегодно в Тобольском районе на сезонные дороги тратят, в среднем, 50 млн рублей. И местные кланы стараются не упустить возможность на этом заработать.

В конце 2020 года обустройством автозимников в Тобольском районе занималась компания «Абсолют Девелопмент», которая ранее выиграла тендер на сумму 21, 8 млн рублей. Обслуживание временных дорог в условия контракта не входили. На это отдельно выделили из бюджета 7, 9 млн рублей. «В настоящий момент идет прием зимних трасс в труднодоступных территориях Тобольского района. Содержание зимников необходимо, чтобы спецтранспорт, — скорая помощь, пожарные бригады МЧС и так далее, — мог без труда проехать в отдаленные сельские поселения», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольского районе.

Там уточнили, что автозимники планируется содержать, как минимум, два месяца. По временным дорогам в отдаленные поселения доставляют продовольствие, а местные жители используют их для выезда в город и соседние села.