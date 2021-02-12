12 февраля 2021
11 февраля 2021

В Тюмени при пожаре погиб трехлетний ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, тушение пожара, пожарный
Пожар случился в селе Исетское (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме в селе Исетском Тюменской области. СК России возбудил уголовное дело.

Дом загорелся в ночь с 12 на 13 февраля по улице Тюменской. Соседи увидели пожар и отправились на помощь, вызвав сотрудников МЧС. «Через окно мужчина достал братьев 2010 и 2012 годов рождения, когда приехали пожарные, то эвакуировали из дома женщину без сознания. После тушения пожара в доме было обнаружено тело трехлетней девочки», — сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Двум детям оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. Мать находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту гибели ребенка возбуждено дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе начатого расследования силовики изучат условия, в которых жили дети.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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