В Тюмени при пожаре погиб трехлетний ребенок

Пожар случился в селе Исетское (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Трехлетний ребенок погиб при пожаре в доме в селе Исетском Тюменской области. СК России возбудил уголовное дело.

Дом загорелся в ночь с 12 на 13 февраля по улице Тюменской. Соседи увидели пожар и отправились на помощь, вызвав сотрудников МЧС. «Через окно мужчина достал братьев 2010 и 2012 годов рождения, когда приехали пожарные, то эвакуировали из дома женщину без сознания. После тушения пожара в доме было обнаружено тело трехлетней девочки», — сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Двум детям оказали медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает. Мать находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту гибели ребенка возбуждено дело по части первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе начатого расследования силовики изучат условия, в которых жили дети.