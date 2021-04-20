20 апреля 2021

Тюменца отправили под арест за призыв на митинг Навального

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Третье судебное заседание по административному правонарушению Тимофея Радя. Екатеринбург, судебное заседание, правосудие, суд, коап рф, кодекс рф об административных правонарушениях, административка, административное правонарушение, российские законы
За повторное нарушение молодой человек получил 25 суток ареста Фото:
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Митинги Навального

Житель Тюмени приговорен к 25 суткам ареста за призыв на незаконный митинг «Свободу Навальному». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за участие в протесте.

«Рассмотрено дело в отношении жителя Тюмени о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Молодой человек на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ разместил ролик с призывом выходить на митинг 21 апреля. Суд признал его виновным, назначен арест сроком на 25 суток», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Тюменца обвинили в повторном нарушении. Ранее он уже был наказан за участие в другом несогласованном митинге. В суде молодой человек признал вину.

21 апреля в России проходят митинги «Свободу Навальному». Акция назначена и в Тюмени. По словам корреспондента URA.RU, работающего на месте событий, протестующие начинают собираться, но не приближаются к оцеплению полиции. Люди держатся в стороне от точки, объявленной местом митинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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