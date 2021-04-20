Тюменца отправили под арест за призыв на митинг Навального

За повторное нарушение молодой человек получил 25 суток ареста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Житель Тюмени приговорен к 25 суткам ареста за призыв на незаконный митинг «Свободу Навальному». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за участие в протесте.

«Рассмотрено дело в отношении жителя Тюмени о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. Молодой человек на своей странице в социальной сети „ВКонтакте“ разместил ролик с призывом выходить на митинг 21 апреля. Суд признал его виновным, назначен арест сроком на 25 суток», — рассказали URA.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Тюмени.

Тюменца обвинили в повторном нарушении. Ранее он уже был наказан за участие в другом несогласованном митинге. В суде молодой человек признал вину.

21 апреля в России проходят митинги «Свободу Навальному». Акция назначена и в Тюмени. По словам корреспондента URA.RU, работающего на месте событий, протестующие начинают собираться, но не приближаются к оцеплению полиции. Люди держатся в стороне от точки, объявленной местом митинга.