Силовики разошлись в подсчетах числа участников митинга в Тюмени

По данным МВД РФ, в несогласованном митинге в Тюмени приняли участие 50 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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В Тюмени в незаконном митинге «Свободу Навальному» приняли участие 50 человек. Такие данные опубликованы на сайте федерального Министерства внутренних дел. При этом фото с места событий и протокол задержания, составленный тюменскими полицейскими, указывают на иные результаты несанкционированной акции.

«По сводным данным МВД России, в несанкционированных акциях в различных городах Российской Федерации приняло участие следующее число человек: Тюмень — 50», — такая информация опубликована на сайте МВД РФ. В пресс-службе УМВД по Тюменской области URA.RU посоветовали опираться на официальные данные министерства, иную информацию комментировать не стали.

При этом снимки и видео с места событий говорят о том, что протестующих было больше. Кроме того, в открытых источниках опубликован протокол, который был составлен на одного из задержанных. В нем указано, что участников было более 300 человек.

Агентство направило запрос в пресс-службу МВД РФ, ответ ожидается. Получить комментарий от сотрудников тюменского штаба Алексея Навального не удалось — телефон для связи недоступен.

Несогласованный митинг «Свободу Навальному» состоялся в Тюмени 21 апреля. Официальных данных о числе задержанных от УМВД региона в настоящее время нет. По данным проекта «ОВД-Инфо», в областной столице задержали 19 человек.

Как ранее писало URA.RU, накануне суд вынес приговор тюменцу, который призывал людей выйти на улицу. Он получил 25 суток ареста.

21 апреля в Тюмени прошел несогласованный митинг Фото: Денис Моргунов, URA.RU

21 апреля в центре Тюмени прошел несанкционированный митинг «Свободу Навальному» Фото: Денис Моргунов, URA.RU

В протоколе, составленном на одного из задержанных, указали число участников несогласованной акции — более 300 человек Фото: телеграм-канал «Обратная сторона Тюмени»