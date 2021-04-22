22 апреля 2021
21 апреля 2021

Глава Росприроднадзора предложила повысить стоимость земли в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, росприроднадзор, радионова светлана
Светлана Радионова приехала с проверкой в ЯНАО Фото:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила повысить стоимость земли в ЯНАО. Об этом она сообщила во время рабочей поездки в Новый Уренгой.

«Земля в ЯНАО богата полезными ископаемыми и промышленность здесь будет развиваться, но все должны понимать, что мы имеем дело с хрупкой экосистемой. Здесь восстановление дольше, значит более бережно. Земли арктической зоны, наиболее хрупкой природы, должны стоить дороже, так как мы умышленно нарушаем природоохранное законодательство и причиняем вред экологии», — рассказала Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора прибыла в Новый Уренгой 22 апреля, чтобы проверить нарушения в работе ТЭК. Вместе с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым она посетила ледокол «Андрей Вилькицкий», а также одно из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений региона — Новопортовское. Также Светлана Радионова заявила, что в Новом Уренгое будет открыт отдел государственного экологического надзора. В планах у руководителя службы была встреча с экологами ямальского округа.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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