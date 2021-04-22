Власти Тюменской области должны будут поручиться за компании, которым предоставят займы под низкий процент Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени застройщики получат выгодные кредиты под низкий процент только под поручительство властей. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Ранее Тюмень вошла в число пилотных регионов, в которых реализуют новую программу поддержки жилищного строительства.

«Займы получат профессиональные застройщики. У них не должно быть проблем с обманутыми дольщиками. Кроме того, компания должна быть аккредитована властями субъекта, так как именно они будут давать гарантию возврата выданных денег. То есть деньги получат те компании, которым регионы доверяют», — рассказал URA.RU заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов в ходе пресс-конференции, прошедшей в областном правительстве.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал программу, в рамках которых застройщики смогут получать займы под 3-4% годовых. Проект реализуют в четырех пилотных регионах, в том числе — в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев раскрыл, как Тюмень попала в число пилотных субъектов. Также он рассказал, могут ли на подобную помощь рассчитывать в других регионах Урала.