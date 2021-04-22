22 апреля 2021

Тюменским застройщикам дадут кредиты под низкий процент. Условие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Власти Тюменской области должны будут поручиться за компании, которым предоставят займы под низкий процент Фото:

В Тюмени застройщики получат выгодные кредиты под низкий процент только под поручительство властей. Об этом URA.RU рассказал заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов. Ранее Тюмень вошла в число пилотных регионов, в которых реализуют новую программу поддержки жилищного строительства.

«Займы получат профессиональные застройщики. У них не должно быть проблем с обманутыми дольщиками. Кроме того, компания должна быть аккредитована властями субъекта, так как именно они будут давать гарантию возврата выданных денег. То есть деньги получат те компании, которым регионы доверяют», — рассказал URA.RU заместитель генерального директора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов в ходе пресс-конференции, прошедшей в областном правительстве.

В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал программу, в рамках которых застройщики смогут получать займы под 3-4% годовых. Проект реализуют в четырех пилотных регионах, в том числе — в Тюмени.

Ранее URA.RU писало, что полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев раскрыл, как Тюмень попала в число пилотных субъектов. Также он рассказал, могут ли на подобную помощь рассчитывать в других регионах Урала.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...