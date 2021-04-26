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Власти оставили тюменцев без первомайского шествия

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Черепанов Александр. Митинг против итогов сентябрьских выборов. Тюмень, пенсионерки, бабушки
Членам РКРП не разрешили выйти на митинг из-за пандемии COVID-19 Фото:

Администрация Тюмени не согласовала первомайское шествие и митинг, о которых власть уведомлял тюменский обком Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Об этом URA.RU сообщил глава комитета по межнациональным отношениям мэрии Тюмени (отвечает за согласование митингов — прим. ред.) Роман Малыгин.

«Поскольку губернатор Тюменской области Александр Моор продлил в регионе действие режима повышенной готовности до 23 мая, введенного из-за пандемии коронавируса, мы не можем согласовать мероприятие. РКРП рекомендовано перенести проведение акции на более поздний срок, когда эпидемиологическая обстановка будет благоприятнее», — объяснил чиновник действия администрации.

Ответ мэрии уже направлен в обком компартии. Малыгин рассказал, что информация о несогласованной акции будет передана в правоохранительные органы и, в случае вывода людей на улицы, коммунисты могут быть привлечены к ответственности. Оперативно уточнить, будут ли коммунисты проводить акцию, URA.RU не удалось. В обкоме не ответили на звонок агентства.

7 ноября 2020 года участники РКПР провели в Тюмени несогласованный митинг. В ходе него были задержаны Александр Черепанов и еще несколько коммунистов. Главе тюменского обкома предъявлено обвинение в нападении на полицейского — дело до сих пор рассматривается в суде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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