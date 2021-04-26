Тюменские медики останутся без выходных, обещанных Путиным

Тюменские медики будут трудиться даже в нерабочие дни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики Тюменской области будут трудиться в обычном режиме, несмотря на объявленные президентом России нерабочие дни в мае. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«Рабочий день во всех государственных медицинских учреждениях области (амбулаторная помощь) 4, 5, 6 и 7 марта будет проходить в обычном режиме», — рассказали URA.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. Там также добавили, что указ президента не запрещает работодателям привлекать сотрудников к работе, если имеется такая необходимость. Оплату произведут не в повышенном, а в обычном размере.

Такое решение руководства устроило не всех. Тюменцы подняли вопрос о том, что медикам на период праздников делать с маленькими детьми, ведь детские сады будут закрыты.

«Президент объявил с 1 по 10 мая выходные дни. Медицина вся работает. Куда мы должны деть своих детей?», — такой пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» написала пользователь Ирина Адарьева.

В департаменте образования Тюмени URA.RU рассказали, что проблема будет решена при помощи дежурных групп. «Чтобы попасть в них, родителям детей просто нужно заявить о своем желании. По количеству воспитанников такие группы не ограничены», — рассказала URA.RU начальник отдела дошкольного образования Елена Прохорихина.