В курганской поселок отменили почти все автобусы

Проблемы с автобусами возникли в поселке Теплый Стан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане количество автобусов, которые в поселок Теплый Стан, сократили до одного. Об этом курганец написал на портале «Обратись».

«В поселке постоянные перебои с маршрутом 306. <…> Дублирующих маршрутов, чтобы просто выехать из поселка, также нет», — объяснил обратившийся. Он добавил, что раньше на автобусе №306 можно было доехать в Заозерный, но потом маршрут стал короче, и на нем остался только один автобус.

На обращение ответили представители администрации Кургана. «На маршруте № 306 по данным отчетов перевозчика наблюдается низкий пассажиропоток, маршрут является убыточным, чтобы сохранить его, количество транспортных средств на данном маршруте уменьшено до 1 единицы», — объяснили в мэрии. По данным властей, длина маршрута сократилась, чтобы автобус смог чаще заезжать в поселок Теплый Стан.

В мэрии отметили, что перевозчик не допускает срывов расписания, а в другие части города можно добраться с одной пересадкой. Власти добавили, что школьников в закрепленное за территорией образовательное учреждение доставляет автобус.

В Кургане общее количество автобусов уменьшилось примерно на 20%. Горожане жаловались, что на маршруте №374 также остался один автобус, а водители маршрута №360 проезжают мимо одной из остановок.