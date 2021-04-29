29 апреля 2021

Курганца, поймавшего прокуроров на охоте, проверяют на коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., охота, ружье, домик
Курганца, задержавшего прокуроров, проверяют силовики Фото:

На председателя общества охотников Шумихинского района (Курганская область) Ивана Терентьева, задержавшего на охоте прокуроров, в полицию поступило коллективное обращение. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции начали проверку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области в ответе на запрос.

«По указанному факту сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России „Шумихинский“ проводится проверка. Назначено дополнительное исследование документов, по результатам которого будет принято процессуальное решение», — отметили в силовом ведомстве.

В полиции также пояснили, что коллективное обращение поступило от членов общественной организации «Шумихинское общество охотников и рыболовов». Оно было зарегистрировано 27 апреля. В разговоре с URA.RU Терентьев отказался комментировать информацию.

Ранее URA.RU писало, что участники скандальной охоты с прокурорами написали жалобу на Терентьева. Там они просят проверить его работу. Инцидент с прокурорами на охоте произошел в Шумихинском районе в ноябре 2020 года. Семья Терентьевых обратилась с жалобой к генпрокурору РФ Игорю Краснову. С проверкой в регион приезжали сотрудники Генпрокуратуры. После этого районного прокурора Константина Буденовских перевели в Челябинскую область.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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