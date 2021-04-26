Курганца, задержавшего прокуроров, проверяют силовики

После прокурорской охоты в шумихинском обществе охотников начались проверки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области участники скандальной охоты с прокурорами написали жалобу на председателя общества охотников Ивана Терентьева, который их задержал. Инцидент произошел в Шумихинском районе в ноябре 2020 года. Об этом URA.RU рассказал отец председателя Сергей Терентьев.

Участники районного общества охотников, в том числе и скандальной охоты, написали обращение в районную прокуратуру (копия есть в ред.). Там они просят проверить работу Терентьева-младшего. Районная прокуратура направила коллективное обращение в отдел полиции «Шумихинский».

«На Ивана оказывается давление. По инициативе участников той охоты у него изъяты документы с работы. Опасаемся, что по Ивану необоснованно могут принять решение», — пояснил отец председателя.

Конфликт между Терентьевыми и силовиками длится уже несколько лет. Ранее под уголовное преследование попал и сам Терентьев-старший. Фермера обвиняли в незаконной рубке леса. В приговоре первого суда говорилось, что оправдательный вердикт вынесен «в связи с отсутствием в его действиях состава преступления». Однако областной суд приговор отменил и направил на новое рассмотрение. «Опасаемся, что новое решение суда может отменить оправдательный приговор», — пояснил Терентьев-старший.

В пресс-службы областной прокуратуры и УМВД по Курганской области направлены запросы. На момент публикации ответы не поступили. Телефонами участников охоты и авторов обращения редакция не располагает. Иван Терентьев информацию комментировать не стал.

Скандальная охота с участием прокуроров произошла в ноябре 2020 года. Семья Терентьевых обратилась с жалобой к генпрокурору РФ Игорю Краснову. С проверкой в регион приезжали сотрудники Генпрокуратуры. После этого районного прокурора Константина Буденовских перевели в Челябинскую область.