Выселяемые из курганского общежития преподаватели собирают митинг

Студентов и преподавателей закрывшегося курганского вуза выставили на улицу Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Семьи преподавателей и студенты, которые до 16.00 должны выселиться из общежитий Курганской сельхозакадемии (КГСХА), собирают митинг. Люди не согласны с выселением, о котором узнали 30 апреля утром. Об этом URA.RU рассказал преподаватель кафедры пожарной и промышленной безопасности академии Виктор Воинков.

«Кетовский суд вынес фашистский приговор. Нам дали время до 16:00 выехать из общежития. Узнали об этом сегодня утром. Нас восемь семей с детьми в общежитии №8. Лет десять здание стояло, никого не волновала пожарная сигнализация. Нам некуда переезжать. Люди собираются на митинг возле пятого общежития», — пояснил преподаватель.

С его слов, семьи проживают в общежитии по договору социального найма. Претензии проверяющих сотрудников МЧС касались пожарной сигнализации и эвакуационного выхода. О том, что необходимо освободить здание, говорит Воинков, не знало даже руководство вуза. «Если я закроюсь в квартире, они придут и будут выламывать двери? Если надо, я сам буду дежурить ночью, вместо сигнализации. У нас ребенок болеет. Сделали такое нам на праздники», — возмутился преподаватель.

Получить комментарии руководства вуза URA.RU не удалось. По номерам, указанным на сайте, никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области собирает штаб, чтобы решить проблему с проживанием студентов, преподавателей и персонала КГСХА. Ранее жильцов семи общежитий КГСХА обязали покинуть здания до 16:00 30 апреля. Это связано с тем, что по решению Кетовского районного суда из-за нарушений требований пожарной безопасности на 30 дней была приостановлена деятельность 12 из 14 корпусов вуза.