Тюменский врач пойдет под суд за обман пациентов

Медику грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Врач тюменской железнодорожной больницы пойдет под суд за обман пациентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы врач брал с пациентов деньги за хирургические операции, которые на самом деле проводятся бесплатно. Силовиками было установлено 24 таких случая, за которые подозреваемы получил более 350 тысяч рублей.

Медику предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.