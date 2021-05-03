03 мая 2021
02 мая 2021
01 мая 2021
30 апреля 2021
29 апреля 2021

Тюменский врач пойдет под суд за обман пациентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный аэропорт Челябинск им. И.В. Курчатова. Челябинск, колючая проволока, тюрьма, забор
Медику грозит до пяти лет лишения свободы Фото:

Врач тюменской железнодорожной больницы пойдет под суд за обман пациентов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, с 2018 по 2020 годы врач брал с пациентов деньги за хирургические операции, которые на самом деле проводятся бесплатно. Силовиками было установлено 24 таких случая, за которые подозреваемы получил более 350 тысяч рублей.

Медику предъявлено обвинение по ч. 2 и ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам). Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...