Депутата Курганской облдумы признали банкротом

Олег Логинов (слева) признан банкротом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Олег Логинов признан банкротом. В отношении принадлежащего ему ООО «Логиново» в Макушинском районе введена процедура банкротства — наблюдение. Такие решения принял Арбитражный суд Курганской области.

«Признать должника — гражданина Логинова Олега Леонидовича несостоятельным (банкротом), ввести процедуру реализации имущества сроком до 7 октября 2021 года», — говорится в решении суда, опубликованном в картотеке арбитражных дел. «Ввести в отношении общества с ограниченной ответственностью „Логиново“ процедуру банкротства — наблюдение сроком до 21 июля 2021 года», — указано в другом документе.

Согласно материалам дела, в 2012 году ООО «Логиново» получило в Россельхозбанке кредит на 10 млн рублей под 13% годовых, а в 2013 году — еще один кредит на 6,5 млн рублей под 15% годовых. Компания не смогла своевременно вернуть деньги, банк обратился в суд. В июне 2016 года стороны заключили мировое соглашение и утвердили график погашения задолженности, но компания так и не выплатила долг. На конец 2020 года остаток задолженности по первому кредиту составлял 8,1 млн, по второму — 5,85 млн рублей.

В декабре 2020 года Россельхозбанк обратился в суд с заявлением о банкротстве ООО «Логиново». Также кредитная организация попросила признать банкротом самого Логинова, который был поручителем по двум указанным кредитам. Арбитражный суд удовлетворил требования банка и включил долг почти в 14 млн рублей в третью очередь реестра требований кредиторов.

Дозвониться за комментариями до руководства ООО «Логиново» по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. Согласно декларации, доходы Логинова в 2020 году составили 378,6 тысячи рублей. Его жена заработала 150,8 тысячи рублей.