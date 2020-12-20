Россельхозбанк банкротит курганского депутата и его компанию

Россельхозбанк просит признать банкротом Олега Логинова (слева) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутата Курганской областной думы Олега Логинова могут признать банкротом. С заявлением об этом в арбитражный суд региона обратился Россельхозбанк. Также кредитная организация просит признать банкротом принадлежащее депутату ООО «Логиново» в Макушинском районе.

По данным картотеки арбитражных дел, Россельхозбанк подал в арбитражный суд четыре заявления в отношении Логинова и его компании: два — «О признании должника банкротом», еще два — «Об утверждении арбитражного управляющего». Они еще не приняты судом к производству. Другая информация пока не раскрывается.

Получить оперативные комментарии Логинова URA.RU не удалось. По телефону его компании, который имеется в распоряжении агентства, никто не ответил. В Россельхозбанке в ответ на письменный запрос URA.RU пообещали прокомментировать информацию позже.

Логинова избрали депутатом облдумы в сентябре. До этого он четыре созыва (с 2000 по 2020 год) был депутатом Макушинской районной думы. С 1998 года Логинов является директором и основным учредителем (около 96%) ООО «Логиново» (основной вид деятельности — выращивание зерновых культур). По данным СБИС, за последние девять лет эта компания приносила убыток только в 2018 году. В 2019 году чистая прибыль «Логиново» превышала 1,2 млн рублей, в 2020 году прогнозируется прибыль в 1,9 млн рублей.

За 2019 год задолженность по налогам у «Логиново» отсутствует. Согласно банку данных исполнительных производств, у компании есть долги почти на 50 млн рублей. В сентябре операции по счетам приостановлены по решению налоговой службы. У самого Логинова, судя по данным ФССП, также есть долги на 12,8 млн рублей.