Курганский депутат Госдумы сравнил работу губернатора с каторгой

Александр Ильтяков считает, что работа губернатора сопряжена с большим количеством проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков считает, что работа губернатора похожа на каторгу из-за большого количества сопряженных с ней проблем. Поэтому мечтать о кресле губернатора может только ненормальный человек, заявил он на встрече с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

«Как вообще можно думать о губернаторском кресле? Это надо быть ненормальным человеком, чтобы хотеть попасть на место губернатора. Почему ты видишь за этим какие-то деньги, какой-то пафос? Ты посмотри, сколько за этим проблем. Это же каторга, это Голгофа», — заявил Ильтяков.

По мнению депутата, губернатор отвечает за все проблемы в регионе. «Как можно желать этого? А если у человека цель — получение заработной платы и иметь положение в обществе, то этот человек слаб, он не должен быть вообще на таком месте», — добавил политик. При этом он отметил, что это не относится к губернатору Курганской области Вадиму Шумкову: «Я вижу, как сегодня власть заработала. Нет лишних заявлений. Работа ведется на самом деле».

Ранее губернатор Вадим Шумков признался, что разгрузить многотонную баржу в молодости для него было проще, чем сейчас управлять регионом. Заявление об этом он сделал в октябре 2020 года, подводя итог первых двух лет своей работы на посту главы области.